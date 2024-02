Calzona da record nella sua prima conferenza: 23 domande in 34 minuti

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Un Francesco Calzona da record nella prima conferenza stampa da nuovo allenatore del Napoli. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il numero primo Calzona si immerge nella sua prima notte Champions, ascolta i consigli di De Laurentiis ma intende ragionare con la propria testa per raggiungere gli obiettivi presidenziali: «Più avanti possibile in Champions e rincorsa al 4° posto». Intanto, ha riportato il sorriso sui volti dei giocatori. Sfrutta da subito la sua chance, il calabrese di Vibo Valentia che ha il cuore per metà slovacco e si professa uomo libero e convinto. Lo ha chiarito alla squadra durante la riunione del pomeriggio. «Sono sicuro che il Napoli sia una squadra forte — ha ribadito — ma deve ricominciare a divertirsi».

Un allenatore capace di rispondere a 23 domande in 34 minuti, ha già il merito della sintesi. Gli tocca trovare la quadra, e non ha tempo: «Dobbiamo accelerare».