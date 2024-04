Calzona è stato chiaro con la squadra: mai più un 1° tempo come a Monza

"Patti chiari, amicizia lunga. Non voglio vedere mai più il calcio inaccettabile del primo tempo di Monza".

"Patti chiari, amicizia lunga. Non voglio vedere mai più il calcio inaccettabile del primo tempo di Monza". Francesco Calzona ha così parlato dopo un primo temo che non l'ha per niente convinto sul campo del Monza. Così scrive sulla questione l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Non si tratta di un atto di accusa, perché tra Francesco Calzona e lo spogliatoio il rapporto è molto buono e nessuno conosce meglio del tecnico calabrese le difficoltà con cui i giocatori del Napoli hanno dovuto fare i conti nei mesi scorsi, durante le gestioni a dir poco sofferte di Rudi Garcia e Walter Mazzarri.

Ma il tempo degli alibi è ampiamente scaduto e ora bisogna guardare avanti, cercando di salvare almeno la faccia nelle ultime sette partite del campionato. Ma la porta difesa da Meret non rimane imbattuta da gennaio e la squadra non è mai riuscita a vincere tre gare di fila dopo lo scudetto. Per questo serve un altro salto di qualità e va fatto subito, invertendo finalmente la tendenza".