Cambiaso si regala una giornata indimenticabile col Napoli: "Un gol che profuma di favola"

Giornata da ricordare per Andrea Cambiaso. Un gol sotto la Nord, per lui che è genoano da sempre. Un sogno che si realizza, anche se il Genoa alla fine viene sconfitto dal Napoli. La prestazione del giovane terzino resta comunque ottima, per La Gazzetta dello Sport, con un 7 in pagella, è il migliore del Grifone: "Seconda presenza, primo gol in A con il primo tiro in assoluto e sotto la Nord. Giornata indimenticabile". 6,5 invece per Tuttosport: "Un gol che profuma di favola per il 21enne cresciuto nel vivaio rossoblù. Da bambino al Ferraris ci veniva come raccattapalle, ora è tra i protagonisti di questo Genoa". Voto 7 nelle pagelle targate TMW: "Il primo gol in Serie A non si può scordare, per il ragazzo nato a Genova e cresciuto nel settore giovanile rossoblù. Oltre alla rete dell'illusorio 1-1 tanta corsa e chiusure di livello in fase difensiva".

TMW: 7 La Gazzetta dello Sport:7 Corriere dello Sport: 6,5 Tuttosport: 6,5 Corriere della Sera: 6,5