Campagna abbonamenti, prelazione da giovedì: novità sui prezzi

Grande attesa per il lancio della nuova campagna abbonamenti. Alle 15 novità importanti in arrivo. Intanto il quotidiano Repubblica oggi in edicola con qualche anticipazione scrive che la prelazione per i vecchi abbonati scatterà giovedì: circa 25mila. Altre 5 mila tessere - con la denominazione Corporate - potranno essere acquistate dalle aziende. L'aumento dei prezzi sarà abbastanza relativo, tra i 6 e il 7%. Ci sarà la possibilità del cambio utilizzatore. Insomma, una serie di novità per far sì che lo stadio possa essere sempre pieno, in Italia e in Europa, per un'altra super stagione. È previsto anche un pacchetto per la Champions League, con quattro partite al Maradona nella fase iniziale, la cosiddetta 'Fase Campionato'.

