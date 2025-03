"Campo non era bagnato", Damascelli attacca Conte: "In stile Sarri e Mazzarri"

Il giornalista Tony Damascelli, storica firma vicina ai fatti di casa Juventus, non ha risparmiato i bianconeri nello spazio a lui dedicato su Il Giornale all'indomani del brutto ko per 3-0 contro la Fiorentina: "[...] Il brasiliano (Thiago Motta, ndr) insiste con il suo infantile gioco del 15 (il rompicapo con le tessere da ordinare per numeri): caos totale, squadra svuotata di testa e di anima. Sarebbe dignitoso farsi da parte. Così fece Lippi dopo una pesante sconfitta interna con il Parma, ma era un altro allenatore, vincente e orgoglioso. E poi, chi oserebbe firmare il licenziamento? Elkann? Già impegnato con i guai della Ferrari, dove c’è il clone di Scanavino, al secolo Vasseur. Scanavino? Mai pervenuto. Giuntoli? Ridotto a grigio impiegato. Non accadrà nulla, per incapacità e mancanza di alternative varie".

Damascelli punge invece così il tecnico del Napoli: "Conte ha giustificato il pareggio come le migliori edizioni di Sarri & Mazzarri: 'Il campo non era bagnato!'. Cambiano gli interpreti, la farsa resta la stessa: alibi da tornei parrocchiali. Viste cose che noi umani avevamo immaginato: la Lazio è finita travolta e umiliata dal Bologna di Italiano, 'che tremare Motta fa', perché si piazza al quarto posto migliorando la posizione dell’ultimo meraviglioso, incredibile, insuperabile campionato del neo-allenatore della Juventus".