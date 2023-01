Candreva nel tridente e difesa a 4: Nicola cambia la Salernitana per il derby

Nicola ha preparato la partita in emergenza per le troppe assenze: dopo Bronn e Fazio si è fermato anche Radovanovic

Davide Nicola ha preparato la partita in emergenza per le troppe assenze, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che dopo Bronn e Fazio si è fermato anche Radovanovic: "In settimana l’allenatore ha provato uno schieramento con quattro difensori ed il tridente avanzato con Candreva in linea con i due attaccanti (Dia ed uno tra Piatek e Bonazzoli) ma il ruolo dell’ex doriano sarà quello di raccordo con il centrocampo. L’idea di Nicola è limitare il più possibile il potenziale degli avversari".