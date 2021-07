Cannavaro a Tuttosport: "Donnarumma fuoriclasse, sarà il migliore per i prossimi 15 anni"

Parola alla difesa. Parla Fabio Cannavaro a Tuttosport: "Chiellini super, ma il vero fuoriclasse azzurro è Donnarumma". L'ex difensore, ora allenatore del Guangzhou, dice la sua sul successo degli Azzurri agli Europei: "Sono felice che sia stato Chiellini ad alzare la Coppa dopo di me. Era in tribuna a Berlino nel 2006 e poi ho giocato con lui e lo stimo molto. Ha disputato un Europeo super ma il fuoriclasse dell'Italia è Donnarumma. Mi meraviglio che qualcuno lo considerasse un portiere normale prima di Euro 2020. Sarà il miglior portiere per i prossimi 10-15 anni". Chiosa sul Pallone d'Oro: "Lo darei a Messi, protagonista di una Copa America stratosferica".