Caos calcio, ma la Coppa Italia è salva: con l'Inter porte aperte e pienone

Il caos ha preso il sopravvento sui recuperi del campionato di Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus, ma la Coppa Italia, almeno per quanto riguarda la partita del Napoli, è salva. Non ci dovrebbero essere più pericoli: giovedì al San Paolo si giocherà regolarmente, e a porte aperte. Anzi, per la semifinale di ritorno contro l’Inter, a Fuorigrotta si registrerà un altro pienone, con quota 40mila spettatori che dovrebbe essere superata nettamente. E chissà, si potrebbe mettere in “pericolo” il secondo primato della stagione, vale a dire i 44mila e passa spettatori di Napoli-Barcellona: appena una settimana fa. A differenza della semifinale di domani tra Juventus e Milan, non ci sono stati intoppi per Napoli-Inter di giovedì. Si era temuto per una decisione di giocare a porte chiuse, alla quale il club azzurro si era opposto, arrivando a chiedere il rinvio. Nulla di tutto ciò, il rischio è scongiurato. E il San Paolo sarà pieno nonostante la diretta in chiaro (su Rai 1) dopo che quella della partita contro il Barcellona aveva finito per frenare un po’ la corsa al biglietto. Ieri la giornata era cominciata con qualche incertezza, perché il “rischio” di recuperare domani Juventus-Inter di campionato poteva spostare la Coppa Italia. Così non è stato, e la competizione nazionale si giocherà regolarmente.