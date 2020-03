Caos calendari: la Lega chiederà alla Uefa di rinviare le finali europee, ma c'è un problema

La Lega è pronta a chiedere alla Uefa un ulteriore spostamento delle finali delle coppe europee, attualmente in programma a fine giugno. L'idea è quella di proporre uno spostamento a luglio, per consentire di finire i campionati nella stagione in corso. Il problema, però, è soprattutto di naturale contrattuale: concludere i campionati nazionali in estate vorrebbe dire derogare ai contratti di circa 120 giocatori, mentre per gli atti finali delle coppe europee la questione riguarderebbe una decina di calciatori. Lo riporta il Corriere della Sera.