Caos diritti tv, Sky e DAZN mettono 300mln in stand-by: la situazione

Il Corriere della Sera aggiorna la situazione riguardante i diritti TV della stagione in corso: i pagamenti di Sky e DAZN non sono contrattualmente in discussione, visto che non c'è una penale che si attiva in caso di mancato svolgimento delle partite. Manca l'ultima tranche da 300 milioni, dopo i 973 già versati, ancora però in stand by in attesa di capire se e come si concluderà la stagione. Chiaramente, il tutto si ripercuoterà sui singoli club, che hanno negli introiti da diritti TV una grossa percentuale delle loro fonti di ricavi.