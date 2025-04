Caos Marsiglia, i retroscena su De Zerbi: "Indegni, non vi alleno. Volete farmi fallire?"

L’Olympique Marsiglia affonda a Reims (3-1) e incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, scivolando al terzo posto in classifica. Un risultato pesante, che ha spinto il tecnico Roberto De Zerbi a misure drastiche: ritiro forzato alla Commanderie nella notte pre-gara e annullamento dei giorni di riposo. Dopo la sconfitta, l’allenatore italiano non ha nascosto la sua frustrazione: “Sono preoccupato, sì, perché perdere quattro volte in cinque partite è un segnale allarmante. Ma io non mollo, non regalo niente a nessuno”.



L’Equipe ha rivelato che De Zerbi non ha risparmiato dure critiche ai suoi giocatori nei giorni successivi. Già dopo il ko con l’Auxerre aveva puntato il dito sulla mancanza di carattere della squadra, prendendo di mira in particolare Leonardo Balerdi. Anche dopo la debacle contro il Reims, nel mirino del tecnico sono finiti diversi elementi, tra cui Luis Henrique, Mason Greenwood e Pol Lirola.

A quest’ultimo, De Zerbi avrebbe rivolto parole pesanti: “Nessuno ti voleva qui la scorsa estate, io ero l’unico a credere in te. E mi ripaghi così?”. Il giorno dopo, tensione alle stelle: "Oggi non vi allenerò a causa della vostra indegna attitudine", avrebbe detto il tecnico bresciano che ha così evitato di partecipare alla sessione di allenamento, con il ds Medhi Benatia costretto a intervenire per placare gli animi. Tuttavia, la rabbia del mister non si è placata: “Volete che io fallisca? Allora falliremo tutti insieme”, avrebbe tuonato alla squadra.

La crisi dell’OM è sempre più evidente e il clima alla Commanderie resta infuocato. De Zerbi chiede una svolta immediata: basterà la sua scossa a rimettere in carreggiata il Marsiglia? Ma, soprattutto, ora che di De Zerbi si parla molto in chiave Milan, non è che anche quest'episodio va visto come una possibile rottura con la squadra e l'ambiente marsigliese?