Capolista e con meno impegni: il grande vantaggio del Napoli sulle rivali

Il Napoli di Antonio Conte è non solo la capolista, ma anche la formazione che avrà meno partite da disputare: niente coppe europee né Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il Napoli può concentrarsi quasi solamente sulla caccia allo scudetto.

Di fatto, soltanto il prossimo giovedì l’allenatore sperimenterà il surplus con l’ottavo di finale di Coppa Italia in casa della Lazio, poi se ne riparlerà a febbraio per gli eventuali quarti. Prima del ritorno con l’Inter gli ostacoli sono concentrati dopo metà gennaio. Tra il 21° e il 23° turno, però, Conte dovrà stringere i denti: Atalanta a Bergamo, Juventus in casa e poi Roma allo stadio Olimpico".