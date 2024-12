Capuano: "Conte, Coppa Italia snobbata per lo scudetto. Cade il velo di ipocrisia sugli obiettivi"

"Il turn over selvaggio con cui Antonio Conte ha santificato la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, facilitando certamente l'uscita di scena dei partenopei, ha fatto cadere anche l'ultimo velo di ipocrisia sugli obiettivi della stagione". Così Giovanni Capuano, sulla versione online di Panorama, analizza le scelte del tecnico.

"Il duello verbale con Marotta, destinato a replicarsi magari allargandosi anche all'Atalanta o ad altre pretendenti, è solo un teatrino ad uso e consumo dei media. Il Napoli corre per lo scudetto, ha capito di poterlo vincere e il suo allenatore -specialista nei campionati - non ha intenzione di disperdere nemmeno una goccia di sudore e attenzione su altro. Anche se la rosa è più profonda di quanto possa apparire e scontando pure il fastidio dato dal fatto che d'ora in poi sarà difficile per Conte concedere spazio e minuti a tutti, creando inevitabilmente qualche scontento in spogliatoio".