Carratelli: "Calendario? Ma ci vorrà grande Napoli per vincerle tutte"

vedi letture

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport il giornalista Mimmo Carratelli parla del duello scudetto tra Napoli e Inter: "Napoli-Empoli, in questo posticipo del lunedì, è partita insidiosa come tutte le sfide di fine stagione. La classifica può ingannare. La formazione toscana, terzultima, lotta per salvarsi. Ha le armi per rendere difficile la serata degli azzurri cancellando i 41 punti di differenza. E c’è da considerare il fattore psicologico, l’Inter che ha già vinto e metterà pressione agli azzurri. Più che le gambe, dovrà essere la testa del Napoli a funzionare".

E ancora: "Si dice che il Napoli abbia un calendario migliore nelle sei giornate finali in confronto all’Inter, che oltretutto ha più partite da giocare sommando gli impegni nelle coppe a quelli in campionato. Ma ci vorrà un Napoli ad alto rendimento per rendere favorevole sul campo il calendario da qui a maggio. L’Inter sembra in grado di far fronte ai molteplici impegni, ha una rosa convenientemente attrezzata, ma le energie possono scemare. Il Napoli, in ogni caso, deve fare di più. Deve vincerle tutte sino alla conclusione del torneo. Avrà avversari medio-piccoli tignosi, l’Inter avrà confronti impegnativi contro Roma e Lazio, entrambi a San Siro".