Caso Bakayoko, Gazzetta: "Avrebbe bisogno di rifiatare ma non si può per le assenze"

La condizione fisica precaria e la stanchezza: questa una delle cause indicate dalla Gazzetta dello Sport per il calo del Napoli nell'ultimo periodo. Così scrive la rosea oggi in edicola: "Forse è la cosa che preoccupa maggiormente lo staff tecnico, perché è evidente che alcuni giocatori stanno soffrendo. Prendete per esempio Tiemoue Bakayoko: in questa stagione ha già giocato 25 partite (contro le 23 in Francia di tutta l’annata passata) restando in campo 1665 minuti. Avrebbe bisogno di rifiatare, ma in questo momento si fatica a impostare le rotazioni.

Terzini come Di Lorenzo sono a 28 presenze e 2371’ in campo. Troppi per un ruolo che prevede parecchia corsa. Poi è logico che il rendimento ne risenta, anche perché la rosa dei terzini è abbastanza ristretta, con Mario Rui e Hysaj (in scadenza di contratto come Maksimovic) e un Ghoulam che non è mai tornato ai livelli pre-infortunio"