Caso Guida in Inter-Lazio, Iannicelli: "Non può arbitrare, si cambi designazione!"

Marco Guida è stato designato come AVAR per la sfida Inter-Lazio. E' scoppiata immediatamente la rivolta dei tifosi dell'Inter preoccupati delle recenti dichiarazioni di Marco Guida riguardo ai pericoli percepiti a Napoli. Sul suo sito, Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, scrive: "Ritengo le parole di Marco Guida gravissime e molto pericolose. Ha lanciato accuse generiche contro Napoli ed i suoi tifosi. Ed ha pubblicato dichiarato di non sentirsi sicuro e sereno. In questa condizioni, Marco Guida non può più arbitrare alcuna partita in serie A. Né del Napoli, né di qualsiasi altra squadra. Specialmente se c'è in gioco lo scudetto. Il sospetto che le sue decisioni possano esser condizionate dalle tensioni ambientali e più che fondato. Ne tenga conto il designatore ed annulli la sbagliata decisione sospendendo Marco Guida almeno fino alla fine della stagione".

Cosa aveva detto Guida? "Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un'attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto come molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada, così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno".