Caso Juve, Corriere di Torino sulla carta Ronaldo: "Gabasio è l'uomo chiave"

"Plusvalenze Juve: Gabasio, uomo chiave" scrive il Corriere di Torino in prima pagina quest'oggi. Nel mirino della Procura l'avvocato Gabasio per una intercettazione con Cherubini. Cesare Gabasio lo scorso gennaio ha lasciato la carriera legale per diventare general counsel e capo dell’ufficio legale del club bianconero del quale, dal 9 febbraio, è anche procuratore speciale. In una telefonata con Cherubini ha parlato di una carta speciale per Cristiano Ronaldo: "Se salta fuori ci saltano alla gola tutto sul bilancio, i revisori e tutto. Poi magari dobbiamo fare una transazione finta".