“Lo aspetto al Mondiale”, Ancelotti fa pace con Gattuso dopo avvicendamento di Napoli?

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Parole diplomatiche, volendo inevitabili, considerato che sicuramente Ancelotti spera nella qualificazione della Nazionale ai prossimi Mondiali.

“Gli mando un grande ‘in bocca al lupo’ e lo aspetto al Mondiale”. Così, nell’intervista rilasciata oggi al Corriere del Ticino, il ct del Brasile Carlo Ancelotti ha fatto il suo augurio al collega dell'Italia Gennaro Gattuso, in vista della finale playoff tra la Nazionale italiana e la Bosnia ed Erzegovina. Parole diplomatiche, volendo inevitabili, considerato che sicuramente Ancelotti spera nella qualificazione della Nazionale ai prossimi Mondiali. Ma che potrebbero anche chiudere una volta per tutte i dissidi tra i due.

Tutto nasce nella stagione 2019/2020, quando l’allievo prende il posto del maestro sulla panchina del Napoli. È la seconda annata della non troppo fortunata esperienza di Ancelotti in azzurro, quella dell’ammutinamento dei giocatori dopo il ritiro imposto da De Laurentiis. Dopo l’esonero di Carletto, al suo posto fu chiamato Gattuso. Ad Ancelotti diede fastidio non solo la decisione del suo ex giocatore, una delle colonne del suo Milan, di accettare l’offerta per subentrargli senza prima averlo avvisato - anzi, pare, negando i contatti -, ma anche alcune dichiarazioni successive e la mancata difesa nel momento in cui i media locali parlavano di una squadra preparata male dal suo predecessore. I due non si sono incrociati e parlati a lungo, fino al gelido scambio nel 2023 in LaLiga: Ancelotti era alla guida del Real Madrid, Gattuso sulla panchina del Valencia. Una stretta di mano e basta, con spiegazioni del rispettivo punto di vista in conferenza stampa.

Negli anni, Gattuso ha più volte teso ramoscelli d’ulivo nei confronti dell'ex mentore. Lo scorso novembre, già ct dell’Italia, aveva ammesso pubblicamente l'errore: “Ho sbagliato, ero più giovane. Anch'io gli voglio bene e spero di incontrarlo al Mondiale”. Un augurio ricambiato adesso da Ancelotti, che sembra aver messo la parola fine alla vicenda.