Corbo sul caso Lukaku: "Perchè De Laurentiis ha tradito linea aziendale?"

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nche Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, scrive del caso Lukaku

Fa discutere in queste ore il caso Lukaku. Conte ne ha preteso l’acquisto prima all’Inter nel 2020, poi al Napoli nel 2024. Anche Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, scrive del caso Lukaku (leggi il messaggio scritto sui social da Romelu) e della gestione De Laurentiis: "Il Chelsea impose la vendita per 32 milioni a rate. Ingaggio di oltre 7 milioni netti. Dopo i 14 gol per lo scudetto, il gigante buono di Anversa è sparito. Spera di guarire in Belgio per i Mondiali, non hanno colpa i medici.

De Bruyne al contrario accettò di essere operato. Un solo gol quest’anno, 15 in tutto, 33 anni in maggio. De Laurentiis pensa sia stato un affare? Perché tradisce la linea aziendale che portò a Napoli giovani di valore, con basso ingaggio e alte plusvalenze? Da Hamsik a Lavezzi, da Cavani a Jorginho, da Kvara a Osimhen?" si interroga Corbo.