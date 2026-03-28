Caso Lukaku, Gazzetta lo distrugge: "Il solito voltafaccia! Come con l'Inter e in Premier"

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Il caso Lukaku riporta alla luce un copione già visto nella carriera del centravanti belga, tra legami forti e improvvisi strappi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’attaccante tende a isolarsi nei momenti delicati, “chiuso nel suo eremo belga”, lontano da tutto e da tutti quando il futuro torna in discussione. Già il titolo utilizzato dalla Rosea è duro: "Romelu e i suoi soliti voltafaccia. Dallo United al Chelsea, e poi... Re di Milano e grande traditore". Il quotidiano non usa mezzi termini e parla di “cambi improvvisi di opinione” e “sdegnati voltafaccia”, un tratto caratteriale già emerso in passato. Dall’Inter al Chelsea, passando per nuovi riavvicinamenti e rotture inattese, Lukaku ha spesso spiazzato club e tifosi con decisioni repentine.

Anche a Napoli la storia sembra ripetersi. Dopo una stagione trionfale vissuta al fianco di Conte, “figura quasi paterna”, il rapporto si è incrinato. Le difficoltà fisiche e la concorrenza di Hojlund hanno cambiato gli equilibri, alimentando nuove tensioni. La sensazione, secondo l’analisi, è che possa profilarsi “l’ennesima piroetta a sorpresa”, con un futuro ancora tutto da scrivere ma sempre più lontano da Napoli.