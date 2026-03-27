Politano show con l'Italia, i quotidiani lo esaltano: "Si riaccende nel 2T tra dribbling e assist"

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L'Italia supera 2-0 l'Irlanda del Nord e vola in finale per i playoff con vista sul Mondiale. Voti alti per diversi azzurri, tra questi Matteo Politano che tutti i quotidiani esaltano. L'esterno del Napoli è partito da titolare sulla destra nel 3-5-2 di Gattuso.

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport

"La firma ce la mette sempre, il cross dal quale nasce il gol di Tonali è il suo. Il tandem con Barella funziona, prova a sgusciare via dallo stalking di Spencer e forse per questo limita i suoi uno contro uno".

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport

"Non ha spazio per respirare perché Spencer è sentinella e sensibile al pericolo così per metà fatica. Poi accelera: sgasa sulla fascia come al Maradona e andiamo in vantaggio".

Voto 6,5 per il Corriere della Sera

"Primo tempo grigio, secondo a colori. La palla che genera il gol che scaccia i fantasmi parte dal suo sinistro delicato".

Voto 6,5 per Repubblica

"Gara a due facce. Alterna dribbling scintillanti a goffi inciampi nel pallone, brutte palle perse e bei cambi di gioco. Il saldo è positivo: l’1-0 nasce da una sua iniziativa".