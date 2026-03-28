Caso Lukaku, il Napoli rischia una minusvalenza: costi enormi per un anno (e qualche gara)

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Non c’è solo l’aspetto sportivo dietro la frattura tra Napoli e Romelu Lukaku: il caso coinvolge anche pesanti riflessi economici. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’investimento complessivo per l’attaccante si aggira intorno ai 60 milioni, tra cartellino e ingaggio, una cifra che rende complessa qualsiasi soluzione immediata. Il club ha scelto una linea dura, mettendo al primo posto le regole interne. “Il Napoli si è arrabbiato, ha chiuso a qualsiasi concessione e ha avvisato il giocatore e il suo entourage”, si legge.

Solo dopo vengono le valutazioni economiche, tra il rischio di minusvalenza e le difficoltà di piazzare il giocatore sul mercato. Lukaku ha ancora un anno di contratto e un ingaggio elevato, fattori che complicano una cessione, anche alla luce di un mercato meno ricco rispetto al passato. Resta sul tavolo l’ipotesi di una separazione consensuale per alleggerire i costi. I contatti tra le parti proseguono, ma la sensazione è chiara: il futuro del belga è ormai lontano dal Napoli.