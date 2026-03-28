Di Lorenzo, il gesto per la Nazionale: ecco cosa farà martedì

Di Lorenzo, il gesto per la Nazionale: ecco cosa farà martedìTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:45Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, si tratta di un gesto che va oltre il campo: “Fare squadra è anche questo”, sottolinea il quotidiano.

Giovanni Di Lorenzo conferma ancora una volta il suo attaccamento alla Nazionale, scegliendo di restare al fianco del gruppo anche senza poter scendere in campo. Il capitano del Napoli, fermo per infortunio, sarà comunque presente in Bosnia per la finale playoff, dopo aver già seguito da vicino la sfida contro l’Irlanda del Nord.

Di Lorenzo in Bosnia con la Nazionale

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, si tratta di un gesto che va oltre il campo: “Fare squadra è anche questo”, sottolinea il quotidiano, raccontando la scelta di alcuni azzurri di restare accanto ai compagni. Di Lorenzo, nonostante sia “ai box da fine gennaio”, volerà insieme alla squadra “da compagno tifoso”, pronto a dare il suo contributo anche fuori dal rettangolo di gioco.