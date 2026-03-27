Retroscena Lukaku: niente test con anticipi di A e rischiava il Mondiale

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Con due anticipi al venerdì e uno al sabato, infatti, Conte non ha potuto più organizzare test durante la settimana con squadre campane

C'è un motivo se Romelu Lukaku ha scelto di restare in Belgio nonostante fosse previsto il suo ritorno in Italia. Secondo Repubblica, il giocatore ha paura di perdere il Mondiale. Non è al top e questo a quanto pare è dipeso anche dal calendario. Con due anticipi al venerdì e uno al sabato, infatti, Conte non ha potuto più organizzare test durante la settimana che servivano soprattutto per rimettere in condizione il bomber belga. Che infatti dal gol al Verona in poi ha raccolto appena sei minuti in stagione.

Caso Lukaku, le ricostruzioni dal Belgio

Come hanno scritto anche dal Belgio, Lukaku ha motivato la decisione spiegando di voler rimanere vicino alla madre e ai figli, concentrandosi sulla preparazione fisica per il finale di stagione e la Coppa del Mondo con il Belgio. Tuttavia, la scelta di allenarsi da solo contrasta con quanto previsto dal Napoli, che contava sulla supervisione del club per completare la riabilitazione.

Nelle scorse ore anche il dt del Belgio aveva spiegato il motivo per cui Big Rom non era partito con la nazionale per l'America. “Lukaku ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della sua stagione. Visti i voli e i trasporti necessari, ha logicamente concluso che non sarebbe stato ideale per lui continuare ad allenarsi con ritmo sostenuto. La buona notizia è che non ci sono problemi di salute. Si tratta piuttosto di capire come prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli che per i Mondiali. È stata una scelta difficile, ma ha preso la decisione. Sappiamo due cose: che Romelu conosce molto bene il suo corpo e che vuole davvero essere presente ai Mondiali".