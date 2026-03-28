Caso Lukaku, la mossa dell'agente per provare a mediare: spunta il retroscena

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Il rapporto tra Napoli e Romelu Lukaku sembra ormai arrivato a un punto di rottura difficilmente sanabile. Alla base della tensione, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è la scelta dell’attaccante di restare ad Anversa per allenarsi con un preparatore personale, saltando alcune sedute senza autorizzazione del club. La società ha risposto con fermezza, ribadendo una linea chiara: nessuna deroga e rispetto delle regole interne. In caso di ulteriori assenze, potrebbero scattare provvedimenti più severi, fino all’esclusione dal gruppo.

Il retroscena sull'agente e Manna per spegnere il caso-Lukaku

Senza esito anche il tentativo di mediazione dell’agente Federico Pastorello, che ha provato a ricucire il rapporto contattando il direttore sportivo Giovanni Manna. Un retroscena che conferma la tensione tra le parti. Il Napoli, però, non ha fatto passi indietro, scegliendo di privilegiare disciplina e principi rispetto a qualsiasi altra valutazione.