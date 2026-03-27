Retroscena Lukaku, Gazzetta: "Il Napoli aveva pensato di metterlo fuori rosa"

vedi letture

Il Napoli aveva anche pensato di punire Romelu Lukaku mettendolo fuori rosa. Lo ha scritto La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nel suo focus per quello che è accaduto nelle ultime ore con la scelta del giocatore di restare in Belgio a curarsi durante la sosta per le nazionali.

"E il gelo, scontato, è sceso tra lui e Conte, tra Lukaku e il Napoli, in un'atmosfera divenuta rapidamente surreale, tra interpretazioni, retropensieri e chiacchierate incrociate per scegliere l'atteggiamento più opportuno, regolamento alla mano. Ipotesi numero 1: procedere con una multa; ipotesi numero 2, chiaramente più severa: procedere dilatando la «rottura>> ed esercitando la possibilità di mettere il centravanti fuori rosa; ipotesi numero 3: cercare un'intesa non semplice, un compromesso che non agitasse definitivamente le acque già placate da una call tra Big Rom, il suo procuratore - Pastorello - e Giovanni Manna, il diesse del Napoli. La linea moderata, o anche morbida, è quella che sembra sia stata preferita: un taglietto consistente allo stipendio da «star>> sarà automatico".