Caso Lukaku, Il Mattino: "Mal di pancia legato all'impiego da parte di Conte"

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, “Lukaku non ne aveva alcuna voglia di tornare a Napoli".

Il caso Romelu Lukaku continua a far discutere in casa Napoli, tra gestione fisica e scelte condivise solo in parte con lo staff tecnico. Secondo quanto riportato da Il Mattino, “Lukaku non ne aveva alcuna voglia di tornare a Napoli. Ormai è convinto che il modo migliore per ritrovare la condizione sia allenarsi per conto suo a Bruxelles”, scelta che sarebbe stata confermata anche nel corso dell’ultimo weekend, lavorando con terapisti e preparatori di fiducia.

Una situazione che apre interrogativi anche sul rapporto con lo staff guidato da Antonio Conte. Il quotidiano sottolinea infatti come “c’è un evidente mal di pancia legato all’impiego da parte di Conte”, considerando anche il poco spazio trovato nelle ultime uscite.

Eppure, il peso specifico di Lukaku resta evidente: “nelle ultime due gare non è mai sceso in campo, eppure è stato l’eroe di Verona, con il gol-vittoria al Bentegodi al 96’”.

Dal punto di vista del giocatore, la linea è chiara: “Lukaku sostiene che per tornare al massimo deve giocare. E se non può farlo, meglio che si alleni in maniera specifica per conto suo”