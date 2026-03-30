De Bruyne, il messaggio di Garcia e la scelta in vista di Napoli-Milan

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De Bruyne, impiegato per 70 minuti nell’amichevole del Belgio contro gli Stati Uniti, ha mostrato progressi importanti dopo l’infortunio.

Mentre il Napoli ritrova segnali incoraggianti da Kevin De Bruyne, il caso Romelu Lukaku continua a tenere banco e si avvicina a un punto di non ritorno. Secondo quanto riportato da Repubblica, i due volti più attesi dell’estate azzurra stanno vivendo momenti opposti.

De Bruyne ha bisogno di giocare

De Bruyne, impiegato per 70 minuti nell’amichevole del Belgio contro gli Stati Uniti, ha mostrato progressi importanti dopo l’infortunio. Il ct Rudi Garcia ha spiegato: “L’ho schierato titolare perché ha bisogno di giocare dopo l’infortunio”. Il centrocampista vuole essere protagonista nel finale di stagione, a partire dal big match contro il Milan.

Lukaku verso la rottura

Situazione ben diversa per Lukaku, sempre più lontano dal Napoli dopo il rifiuto di rientrare a Castel Volturno. La sensazione è che la frattura sia ormai profonda, con il rischio concreto di una separazione definitiva.