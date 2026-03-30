Ultime dall'infermeria: aggiornamenti su Rrahmani, Di Lorenzo e Neres

Ultime dall'infermeria: aggiornamenti su Rrahmani, Di Lorenzo e NeresTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il Napoli guarda con attenzione all’infermeria in vista delle prossime sfide decisive della stagione

Il Napoli guarda con attenzione all’infermeria in vista delle prossime sfide decisive della stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, “Rrahmani, se tutto andrà bene, potrà esserci con la Lazio”, aprendo così uno spiraglio importante per il reparto difensivo azzurro in una gara cruciale.

Tempi più lunghi, invece, per gli altri due giocatori monitorati dallo staff medico. Il quotidiano sottolinea infatti che “Di Lorenzo e Neres, invece, dovranno aspettare fine mese”, anche se per il capitano potrebbe esserci un rientro leggermente anticipato.

Una differenza minima, ma significativa, considerando il peso specifico dei due calciatori nello scacchiere azzurro: “forse il capitano con qualche giorno d’anticipo rispetto al brasiliano”, si legge ancora.