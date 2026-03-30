Il brand Napoli cresce sempre di più: ecco quanto vale oggi

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Secondo una stima di Brand Finance, il valore del brand Napoli ha ormai toccato quota 240 milioni

Il Napoli continua a rafforzare la propria dimensione internazionale, con numeri che certificano una crescita impressionante sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis. In poco più di vent’anni, il presidente ha costruito un modello solido e competitivo, capace di affermarsi non solo in Italia ma anche in Europa, nonostante l’assenza di uno stadio e di un centro sportivo di proprietà.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i ricavi del club sono più che raddoppiati: dai 49 milioni del 2022 si è arrivati a superare i 100 milioni attuali. Un salto significativo accompagnato da partnership di prestigio e da un’espansione del marchio su scala globale, con presenze consolidate in mercati come Cina, Corea e Stati Uniti. Secondo una stima di Brand Finance, il valore del brand Napoli ha ormai toccato quota 240 milioni, a conferma di una crescita costante anche sul piano economico e commerciale, oltre che sportivo.