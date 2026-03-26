Vergara, come procede il recupero? Le ultime sulle sue condizioni

Vergara, come procede il recupero? Le ultime sulle sue condizioni TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il problema riguarda la pianta del piede, una zona particolarmente delicata che rende il percorso di riabilitazione più complesso del previsto

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulle condizioni di Antonio Vergara, alle prese con il recupero dall’infortunio che lo tiene lontano dal campo. Il rientro, però, non sarà immediato: è difficile immaginare una sua convocazione già dopo la sosta, con lo staff che preferisce non forzare i tempi. Serviranno ancora alcune settimane prima di rivederlo a disposizione di Antonio Conte.

Il problema riguarda la pianta del piede, una zona particolarmente delicata che rende il percorso di riabilitazione più complesso del previsto. Un vero peccato, considerando il momento vissuto dal centrocampista nelle ultime settimane prima dello stop: una crescita improvvisa che lo aveva portato sotto i riflettori.