Milan, Leao vola all'estero per consulto specialistico: le ultime in vista del Napoli

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Leao si sarebbe recato all’estero per sottoporsi a cure specifiche per l’infiammazione al pube che lo tormenta dallo scorso dicembre

La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Rafa Leao e sulle sue condizioni fisiche in vista della sfida contro il Napoli. L’attaccante del Milan ha pubblicato sui social alcune immagini di un viaggio in aereo, facendo emergere ulteriori dettagli sul suo recupero in vista della sfida di Pasquetta al Maradona.

Secondo quanto ricostruito, Leao si sarebbe recato all’estero per sottoporsi a cure specifiche per l’infiammazione al pube che lo tormenta dallo scorso dicembre. L’obiettivo è chiaro: recuperare in tempo per la trasferta del Maradona nel giorno di Pasquetta. Nei prossimi giorni il portoghese tornerà a lavorare a Milanello, dove si confronterà con Allegri e lo staff tecnico rossonero.