Caso Lukaku Napoli: ultimatum scaduto, rischio fuori rosa se non rientra martedì

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Il Napoli ha fissato una deadline chiara a Romelu Lukaku: presentarsi a Castel Volturno entro martedì o essere escluso automaticamente dalla rosa.

Lukaku assente a Castel Volturno: il Napoli fissa la deadline a martedì

Le ore decisive sono 48. Il Napoli ha comunicato in modo netto la propria posizione: se Romelu Lukaku non si presenterà alla ripresa degli allenamenti fissata da Antonio Conte per martedì al centro sportivo di Castel Volturno, scatterà automaticamente l'esclusione dalla rosa. Una linea dura, che va ben oltre la multa già comminata giovedì scorso — prima reazione ufficiale del club al mancato rientro del centravanti belga dopo la rinuncia alla trasferta negli Stati Uniti con la nazionale per le amichevoli contro Usa e Messico. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lukaku-Conte, nessun contatto diretto: trattativa affidata alle diplomazie

Tra il tecnico e l'attaccante non ci sono stati contatti diretti, almeno fino alla serata di ieri. La gestione della crisi è stata affidata alle rispettive parti: la dirigenza del Napoli da un lato, e l'agente Federico Pastorello dall'altro. Il piano iniziale di Lukaku prevedeva una full immersion atletica in Belgio almeno fino alla fine della prossima settimana, una tempistica incompatibile con le richieste del club azzurro.

Fuori rosa Lukaku: le conseguenze se il belga non torna a Napoli

La posizione del Napoli è scritta e non lascia margini di ambiguità. Se Lukaku sceglierà di non rientrare entro la deadline stabilita da Conte, il club lo escluderà automaticamente dalla rosa. Una decisione che avrebbe conseguenze pesanti sia sul piano sportivo che su quello contrattuale, e che segnerebbe di fatto la rottura definitiva tra il centravanti belga e la società partenopea. Il caso, aperto con il mancato imbarco per gli Stati Uniti, si chiuderà nel bene o nel male entro 48 ore.