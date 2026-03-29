Rrahmani torna in Kosovo: sarà presente per la finale playoff

vedi letture

Il difensore del Napoli, ancora in fase di recupero dall'infortunio muscolare, raggiungerà martedì i compagni di nazionale per supportarli.

Rrahmani infortunio Napoli: recupero in corso, rientro previsto a metà aprile

Amir Rrahmani è alle battute finali del suo percorso di riabilitazione. Il difensore del Napoli, capitano della nazionale del Kosovo, sta smaltendo il problema muscolare rimediato nella partita contro la Roma e il suo rientro in campo è atteso per metà aprile, in pieno rush finale di campionato. Una notizia positiva per Antonio Conte, che potrà contare nuovamente sul centrale kosovaro nelle settimane decisive per la corsa scudetto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Kosovo Mondiale 2026: Rrahmani a Pristina per il playoff storico, come Di Lorenzo con l'Italia

Martedì sera Rrahmani non sarà a Castel Volturno ma sugli spalti di Pristina. Il capitano del Kosovo ha scelto di essere vicino ai suoi compagni di nazionale in quella che potrebbe diventare una notte storica per il suo Paese, con la qualificazione al Mondiale 2026 in palio. Una scelta di cuore, che ricalca quanto già fatto da Giovanni Di Lorenzo, rimasto accanto alla nazionale italiana pur non potendo scendere in campo.

Napoli, difesa verso il recupero totale: Rrahmani atteso per il finale di stagione

La presenza di Rrahmani a Pristina è una parentesi breve prima del rientro in gruppo. Il Napoli attende il suo capitano difensivo per il mese di aprile, quando la stagione entrerà nella sua fase più calda e ogni pedina tornerà fondamentale. Con Rrahmani recuperato, la retroguardia azzurra potrà tornare a esprimersi al massimo della propria solidità, un fattore chiave per mantenere il passo nella lotta per il titolo.