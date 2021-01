Caso Osimhen, Gazzetta pessimista: "Nervi e legamenti, stop rischia di essere ancora lungo"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul caso Victor Osimhen, con il nigeriano fermo ancora ai box e per il quale il recupero potrebbe richiedere più tempo del previsto: "Anche se dovesse guarire dal virus, Osimhen continuerà a stare fuori, la spalla infortunata non è ancora guarita. Pare che non sia soltanto una questione di natura traumatica, ma che ci sia anche l’interessamento dei nervi e dei legamenti che gli impedisce di muovere bene il braccio e la mano destra. Insomma, c’è il rischio concreto che l’acquisto più pagato nella storia del club (70 milioni di euro) debba restare fuori diverse settimane ancora se non addirittura mesi".