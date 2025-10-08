Caso Osimhen, Repubblica e l’sms di ADL a Giuntoli: "Se alla fine sono 70 meno 20, per me va bene"

vedi letture

Un’operazione da 50 milioni in contanti più 20 milioni in calciatori, che, secondo la procura di Roma, poggia su basi fragili. L'edizione odierna di Repubblica dedica ampio spazio all'indagine sul passaggio al Napoli di Victor Osimhen dal Lille: "Le contropartite tecniche — valutate a cifre gonfiate — sarebbero servite solo a generare plusvalenze fittizie.

Il quotidiano, grazie all’informativa della Guardia di Finanza, ricostruisce nel dettaglio quella trattativa che viene definita opaca: "Poche ore prima, Giuntoli aveva inoltrato a Pompilio un sms di De Laurentiis: "Se non ci sono bonus, ma alla fine sono 70 meno 20, per me va bene. Adl".