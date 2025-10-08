Buongiorno e il ritorno in campo: le ultime in vista del Torino

Buongiorno e il ritorno in campo: le ultime in vista del Torino TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Buongiorno Sì, Rrahmani no: queste le sensazioni che arrivano dall'infermeria azzurra in vista del rientro in campo dopo la sosta del campionato. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Alessandro Buongiorno sarà il primo a rientrare dall’infermeria: il difensore dovrebbe tornare disponibile già per la gara di Torino, in quello che sarebbe per lui un match da ex.

Per Amir Rrahmani, invece, lo staff medico procede con maggiore prudenza: il kosovaro potrebbe riaggregarsi al gruppo a Eindhoven, sfida di Champions League in programma il 21 ottobre, con l’obiettivo di raggiungere la piena condizione in vista della delicata sfida contro l’Inter del 25 ottobre al Maradona.