Lang, appena 51’ in campo: solo cinque azzurri hanno giocato meno dell’olandese

Noa Lang, uno dei nove acquisti del mercato estivo del Napoli, è il volto nuovo più nascosto della rosa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive così sull'olandese: "Ovvero: tra i neo arrivati con una certa esperienza alle spalle, finora, è quello che ha collezionato meno minuti. In totale, 51: 30 in campionato e 21 in Champions. Dietro di lui, nella rosa, soltanto Vergara con 1 e Ambrosino con 15, due prodotti del settore giovanile che hanno esordito in Serie A rispettivamente contro il Sassuolo e il Cagliari; Mazzocchi, mai utilizzato in campionato e fuori dalla lista Uefa; il terzo portiere Contini e il quarto Ferrante.

Sia chiaro: in una squadra dalla rosa profonda come il Napoli, abile a lavorare sul mercato proprio per costruire alternative alle ossa portanti dello scheletro, può capitare; e di certo la soluzione tattica del 4-1-4-1, creata ad hoc per far convivere i quattro centrocampisti Fab dopo l’arrivo di De Bruyne, hanno limitato l’impiego del 4-3-3".