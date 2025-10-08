Come sta Milinkovic-Savic? Le ultime dopo la notizia dell'infortunio

Nessun allarme per Milinković-Savić: pronto al duello con Meret in vista della sfida con il Torino. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, il Napoli può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni del portiere. Vanja, rientrato anticipatamente dal ritiro della nazionale serba a causa di una lombalgia, non desta particolari preoccupazioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, lo stop è stato dettato più da prudenza che da reale allarme.

Il portiere azzurro, arrivato in estate dal Torino, sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la prossima sfida di campionato. All’orizzonte c’è proprio la gara contro i granata, che per Vanja avrà inevitabilmente il sapore speciale dell’ex.