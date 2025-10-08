Lukaku può bruciare le tappe, Gazzetta: "Conte potrebbe avere una clamorosa staffetta"

"Il rientro è previsto tra fine novembre e inizio dicembre, se il fisico risponderà, e però intanto Lukaku, ovviamente, ha meno fretta di agosto, essendo fuori dalla lista Champions e non volendo rischiare". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sul rientro dell'attaccante belga dopo l'infortunio.

"Hojlund si è preso il testimone ed ha cominciato a correre, faccia alla porta, aggredendo la profondità o l’area, segnando in ogni modo – a campo aperto o anche nel caos dell’area di rigore, di sinistro oppure di testa – e quindi sta preparando le condizioni affinché, eventualmente, nella volata per lo scudetto sia possibile avere una clamorosa staffetta per il titolo: Hojlund, più Lukaku, più Lucca, ai quali aggiungere chi sentirà il richiamo per il gol, che sia De Bruyne o anche McTominay, comunque caschi il Napoli targato Antonio Conte cascherebbe decisamente bene".