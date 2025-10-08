L'immortale di Conte è in scadenza: futuro tutto da decifrare per Juan Jesus
Juan Jesus ed un futuro ancora da scrivere. L'edizione odierna de Il Mattino dedica spazio alla situazione del brasiliano, il cui contratto con il Napoli scadrà a fine stagione. A quel punto saranno cinque gli anni vissuti in azzurro, con la voglia di aggiungere ancora qualche trionfo al proprio palmarès. Juan Jesus non intende considerarsi a fine corsa: a 35 anni vuole continuare a essere protagonista, spinto da una rinnovata convinzione.
Nel Napoli che gioca ogni tre giorni e necessita del contributo di tutti, il difensore rappresenta una risorsa preziosa: affidabile, instancabile, quasi “immortale” agli occhi di Conte. Durante la sosta approfitterà di due settimane di lavoro pieno, con l’obiettivo di candidarsi per una maglia da titolare già nella trasferta di Torino".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
