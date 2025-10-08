Politano, filtra ottimismo: la gara nel mirino per il rientro

Politano, filtra ottimismo: la gara nel mirino per il rientroTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

"Per Matteo Politano c’è più ottimismo seguendo le prime impressioni, oggi ci sarà la diagnosi definitiva". Così scrive l'edizione odierna Corriere del Mezzogiorno sulle condizioni dell'attaccante del Napoli,costretto a lasciare il campo ad inizio ripresa nella sfida col Genoa giocata domenica allo stadio Maradona.

"La speranza concreta è che possa farcela nell’arco di un paio di settimane, quindi recuperare per la sfida contro l’Inter. In questo caso la sosta può essere d’aiuto per accelerare il rientro di un giocatore fondamentale, finora sempre titolare in otto gare ufficiali così come McTominay" spiega il quotidiano in edicola.