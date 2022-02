Caso Plusvalenze, 3 club sospettati di aver modificato i parametri per l’iscrizione al campionato

Tremano in sessanta: Dirigenti, amministratori delegati, persino alcuni calciatori. Sul quotidiano Repubblica si parla dell'indagine sul caso plusvalenze che ha coinvolto 11 club: "L’indagine in ogni caso non avrà lo stesso peso per tutti. Perché tra le società ce ne sono alcune a cui è stata notificata la chiusura indagini ipotizzando un effetto di queste plusvalenze gonfiate sui requisiti per l’iscrizione al campionato. Una situazione che, se dovesse essere riscontrata dai giudici federali, potrebbe portare a delle penalizzazioni ma anche all’esclusione dai campionati. Sarebbero 3 i club in una condizione simile. Anche uno di Serie A"

Le operazioni sotto la lente d'ingrandimento sono 62 e il quotidiano ricorda che la Juve resti la società maggiormente coinvolta: "In ogni caso, i bianconeri restano parte attiva in più della metà dei trasferimenti “attenzionati”, s’indaga sui dirigenti, attuali o dell’epoca, visto che sono state prese in considerazioni operazioni di mercato dal gennaio 2019 al gennaio 2021”.