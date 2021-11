Caso plusvalenze, punti di penalizzazione per i club coinvolti: c'è aria di stangata

L'indagine che la Giustizia Sportiva potrebbe aprire una volta ricevute le carte relative al caso plusvalenze, che coinvolgono la Juventus ma anche altri 10 club tra Serie A e B, si concluderebbe entro la fine del campionato in corso e dunque, le eventuali penalizzazioni ricadrebbero su questa stagione. Già da ieri si parla con insistenza di possibili punti di penalizzazione da assegnare alle società eventualmente ritenute colpevoli. Difficile fare previsioni sull'eventuale penalizzazione come è complicato capire se l'aria di stangata che si respira in queste ore, verrà confermata con l'andare avanti delle indagini oppure se evaporerà nel tempo. A riportarlo è Tuttosport.