CdM - Accordo con l'entourage di Koulibaly: in caso di offerte sarà ceduto

Gentlemen’s agreement tra De Laurentiis e l'entourage di Koulibaly: in caso di offerta congrua, stavolta il patron non alzerà il muro come fatto due anni fa. Ma servirà l'offerta giusta per farlo partire. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che, oltre allo United, anche il Psg ci pensa, considerandolo potenziale erede di Thiago Silva. Ci sono stati dei colloqui sin dai tempi delle sfide di Champions League ad ottobre e novembre nel 2018, approfonditi poi anche durante la trattativa per Allan.