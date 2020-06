CdM - ADL pronto ad affrontare le questioni irrisolte: stipendi bloccati e contratti in scadenza

Aurelio De Laurentiis pronto ad affrontare alcune questioni rimaste in sospeso a causa del lockdwon che ha colpito il nostro paese. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Nei prossimi giorni un confronto con De Laurentiis sugli stipendi bloccati, riguardo al nodo dei contratti in scadenza come nel caso di Callejon, l’ufficializzazione dei rinnovi di Mertens e Zielinski darebbe ulteriore linfa ed entusiasmo per la ripartenza".