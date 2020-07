CdM - Bernardeschi possibile contropartita per Milik, ma Napoli ha altra priorità sulle corsie laterali

Jeremie Boga è la prima opzione per il Napoli nel mercato finalizzato a rinforzare le corsie offensive. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive così sulla questione: "Ramadani è l’intermediario sull’asse Milik-Juventus, le parti hanno discusso anche di Bernardeschi come possibile contropartita ma la priorità sulle corsie laterali è Boga del Sassuolo. È in programma un incontro tra il fratello-agente e la dirigenza del club emiliano che spara una richiesta di 40 milioni con la consapevolezza dell’interesse dell’Atalanta e di altri club all’estero".