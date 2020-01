CdM - Buone notizie dall'infermeria: Koulibaly potrebbe recuperare per la Lazio

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno aggiorna la situazione relativa agli infortuni in vista della gara contro la Lazio. Koulibaly sta lavorando ancora a parte, ci sono buone chances che possa recuperare per la trasferta di sabato ma non è scontato che riesca a superare definitivamente la distrazione al bicipite femorale destro rimediata durante Napoli-Parma. Ghoulam ha lavorato solo in palestra, Maksimovic non dovrebbe farcela nemmeno per la gara contro la Lazio.