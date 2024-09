Cdm: "Conte e Folorunsho hanno chiarito qualche discussione avuta in ritiro"

vedi letture

"Conte e Folorunsho hanno chiarito anche qualche discussione avuta durante il ritiro di Castel Di Sangro dopo che la trattativa con l’Atalanta non era andata in porto. Il Napoli, quindi, punta ad uscire dalla sosta ancora più forte, il mantra è sempre il lavoro e anche oggi si farà doppia seduta".

A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno che parla del reintegro in rosa e in squadra del calciatore ex Verona, già in lista Serie A, che a questo punto diventa una risorsa in più a centrocampo per il Napoli.