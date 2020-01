CdM - Demme regista pensante: direzione ordinata senza grandi intuizioni

Lobotka e Demme, i due acquisti che ieri hanno trovato il campo dal primo minuto per una sfida importante che valeva la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Se per lo slovacco l'esordio è stato brevissimo - causa espulsione di Hysaj e cambio costretto -, Demme è invece rimasto in campo per tutta la partita, attirando su di se gli elogi per una prestazione più che positiva, come sottolineato oggi dal Corriere del Mezzogiorno: "Debutto assoluto per Lobotka, sacrificato poi per l’espulsione di Hysaj. Demme ha dimostrato di essere un regista pensante, non grandissime intuizioni, ma una direzione ordinata e soprattutto nei momenti clou anche veloce".